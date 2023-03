Mieszkanie prawem, nie towarem. Już tysiące oszustów wprowadza w życie ten znany slogan

- Jak się mieszkało trzy lata za darmo? Fajnie było? Już się pakujesz, co? Powiedz to do kamery - mówi postawny mężczyzna w czarnej kurtce. To Jacek Chejnowski, negocjator z firmy Exmiter, zajmującej się odzyskiwaniem lokali i usuwaniem dzikich lokatorów (zapewnia, że robi to bez przemocy i zastraszeń).