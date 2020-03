Mazowieckie: 3,5 letni chłopiec utonął w stawie

Dziecko było na podwórku pod opieką matki, która zajmowała się także niemowlakiem. Według relacji policji kobieta dosłownie na chwilę straciła go z oczu. Wtedy chłopiec przedostał się przez ogrodzenie i wpadł do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, które przyjechały na miejsce, długo reanimowały 3,5 letniego chłopca, ale nie udało się go uratować. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska w Ostrołęce pod nadzorem prokuratury.