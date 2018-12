Mateusz Morawiecki składa życzenia Polakom: spełnienia marzeń o wielkiej i wspaniałej Polsce

Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z najważniejszymi dla nas ludźmi, naszymi rodzinami i przyjaciółmi, a w nadchodzącym roku spełnienia marzeń o wielkiej i wspaniałej Polsce - tego życzy Polakom premier Mateusz Morawiecki.

- Jak co roku z utęsknieniem wyczekujemy tego najpiękniejszego czasu - wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia. To święta szczególne, podczas których spotykamy się z najbliższymi, by złożyć życzenia pomyślności na nadchodzący rok - mówi premier. - Pamiętajmy, żeby dzielić się tym wszystkim, co jest w nas najcenniejsze: serdecznością, uśmiechem, miłością i ciepłym słowem - dodał.