Mateusz Morawiecki atakuje Donalda Tuska. "Czego się dotknie, zamienia w ruinę"

Jak tłumaczył, działania byłego premiera "doprowadziły już do jednej tragedii, Brexitu". - Czego Tusk się nie dotknie, zamienia w ruinę. Do ruiny doprowadził finanse publiczne i uciekł do Brukseli. Potem doprowadził do Brexitu i uciekł do Polski. Boże chroń przed takimi politykami - tłumaczył z mównicy Morawiecki.