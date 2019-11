Mateusz Morawiecki apeluje w expose o zmianę Konstytucji. Eksperci dla WP: cel jest jasny

Premier Mateusz Morawiecki podczas expose zaapelował o wpisanie do Konstytucji gwarancji emerytalnych dla Polaków. - "Szabrownicy Konstytucji" chcą stać na jej straży - ocenia WP konstytucjonalista Marek Chmaj. - Doraźna gra - dodaje politolog Rafał Chwedoruk.

- Zmieńmy konstytucję RP - zaapelował podczas expose premier Mateusz Morawiecki, wzywając do wpisania do ustawy zasadniczej gwarancji środków Pracowniczych Planów Kapitałowych i indywidualnych kont emerytalnych. - Mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali. Naprawmy to wspólnie - powiedział szef rządu przekonując, że chodzi o zagwarantowanie prywatności i ochrony Polaków oraz o "odzyskanie zaufania obywateli".