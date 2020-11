Marsz Niepodległości 2020 mimo pandemii? Robert Winnicki: nie ma problemu

Organizatorzy zapowiadają, że Marsz Niepodległości dojdzie do skutku mimo pandemii koronawirusa. Pochód ruszy z ronda Dmowskiego w Warszawie pod hasłem: "Nasza cywilizacja, nasze zasady". Robert Winnicki z Ruchu Narodowego w RMF FM stwierdził, że marsz można zorganizować i przywołał protesty kobiet

-Taki autorytet, jak pan prof. Simon mówił ostatnio o manifestacjach tzw. Strajku Kobiet, że jeśli są zachowane odstępy, jeśli jest zachowany reżim sanitarny, to nie ma żadnego problemu, żeby ludzie manifestowali - powiedział poseł Konfederacji.

- Myślę, że te manifestacje i zbliżający się Marsz Niepodległości będzie różniło to, że na Marszu Niepodległości jesteśmy w stanie zachować dużą dyscyplinę społeczną i przeprowadzić ten marsz spokojnie i bezpiecznie przez Warszawę - powiedział Robert Winnicki.

Dopytywany przez Roberta Mazurka o to, co powiedziałby kobietom protestującym na ulicach, prezes RN stwierdził, że radziłby, uważać na to, jak się zachowują organizatorzy tych strajków oraz sprawdzić, czy podpisują się pod wszystkimi postulatami.