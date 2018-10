Marsz Niepodległości 2018. Organizatorzy mają propozycję dla prezydenta Dudy

Do 11 listopada został niecały miesiąc. Tymczasem organizatorzy Marszu Niepodległości zaprosili prezydenta na nadchodzące wydarzenie. Przedstawiono również oficjalne hasło przemarszu.

Przedstawiono również hasło tegorocznego przemarszu. Brzmi ono ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. – To hasło, które wszyscy dobrze znamy, jest kwintesencją drogi do odzyskania niepodległości. Jest kwintesencją Marszu Niepodległości – tłumaczył Bąkiewicz.

Marsze Niepodległości co roku budzą niemałe kontrowersje. Warto przypomnieć, że po ubiegłorocznym wydarzeniu wszczęto śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu. We wrześniu pojawiły się zapowiedzi, że rząd planuje nowelizację kodeksu karnego zakładającą, że propagowanie faszyzmu i komunizmu będzie czynem zabronionym. Nowe przepisy mają zwiększyć z dwóch do trzech lat kawy więzienia za przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego, który mówi o nawoływaniu do nienawiści oraz propagowaniu ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego.