Mariusz Błaszczak o ataku na Turczynkę. "Skandaliczna sytuacja", "takich przestępstw jest mniej"

Skandaliczna sytuacja, nie ma akceptacji dla takich działań – tak Mariusz Błaszczak skomentował atak na 14-letnią Turczynkę. Jednocześnie szef MSWiA zadeklarował, że statystyki takich przestępstw spadają.

Mariusz Błaszczak odniósł się do ataku na 14-latkę na warszawskiej Ochocie. – Media przedstawiają tę dziewczynkę jako ciemnoskórą. To jest nieprawda – stwierdził w Polsat News. Dodał też, że nie do końca wiadomo, czy napastnik krzyczał "Polska dla Polaków". W sprawie pobicia trwa śledztwo.