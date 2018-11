Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz'15

Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz'15 - podaje RMF FM. Wkrótce ma wydać oświadczenie w tej sprawie.



Z kolei niedawno w sieci doszło do nietypowej rozmowy pomiędzy politykami. Przyczynkiem do dyskusji stało się odejście z ruchu Kukiz'15 posła Jakuba Kuleszy, który w piątek (26 października) ogłosił, że przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. W reakcji na odejście Kuleszy poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak wskazał na Twitterze, że Kulesza to drugi po Adamie Andruszkiewiczu jego "sejmowy synek", który opuścił ruch. "Widać, nie nadają się na wegetację" - stwierdził.