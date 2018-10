"To naprawdę wygląda żałośnie". Wulgarne wpisy Pawła Kukiza na Twitterze

W nocy z piątku na sobotę Paweł Kukiz przejawił niecodzienną aktywność na Twitterze. Zaczęło się od docinków w stronę byłego kandydata Kukiz'15 na prezydenta Warszawy Marka Jakubiaka, skończyło na wulgarnych wpisach. Efekt? "To naprawdę wygląda żałośnie", "Co tu się w ogóle odstawia?" - komentowali internauci.

Reakcja internautów na wpisy Pawła Kukiza była dosadna (East News, Fot: Marek Maliszewski)

Przyczynkiem do dyskusji stało się odejście z ruchu Kukiz'15 posła Jakuba Kuleszy, który w piątek ogłosił, że przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. W reakcji na odejście Kuleszy poseł Kukiz`15 Marek Jakubiak wskazał na Twitterze, że Kulesza to drugi po Adamie Andruszkiewiczu jego "sejmowy synek", który opuścił ruch. "Widać nie nadają się na wegetację" - stwierdził.

Na reakcję Kukiza nie trzeba było długo czekać. "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza" - napisał.

To nie koniec. W kolejnym tweecie-odpowiedzi do Jakubiaka Kukiz napisał: "Synek, znaczy jednego masz z Kornelem, a drugiego z Korwinem. Pytanie - ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty".

Dyskusja zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Jeden z internautów zapytał posła partii Wolność, Jacka Wilka, co myśli o współpracy z Jakubiakiem. "Facet o niezłym temperamencie, co parę razy odczułem" - oznajmił polityk.

Wtedy do akcji znów wkroczył Kukiz. Reakcja internautów na wulgarny wpis była dosadna. "Panowie, (głównie Paweł), apeluję, skończcie ten cyrk. To naprawdę wygląda żałośnie…", "Co tu się w ogóle odstawia?" - apelowali. "Przepraszam - nie będę tego komentował... Naprawdę żal..." - podsumował krótko Wilk.

"Długo miałem nadzieję, że to jakiś włam, prowokacja - no, że w każdym razie nieprawda. Ale wygląda na to, że Kukiz popełnił tej nocy wizerunkowe samobójstwo" - skomentował Rafała Ziemkiewicz.

Ostatnio Kukiz nie był aktywny na Twitterze. Jego poprzedni wpis datowany jest na 17 czerwca br.

Nie pierwszy raz

Przypomnijmy, na kilka tygodni przez I turą wyborów samorządowych doszło do innej niecodziennej sytuacji z Pawłem Kukizem w głównej roli. Na spotkaniu z wyborcami mówił, że Jakubiak w Warszawie "nie ma wielkich szans", a jego sympatia jest niekoniecznie mocno nakierowana na kandydata Kukiz'15. Nagranie trafiło do sieci. Reakcja Jakubiaka była wymijająca. - Nie wszedłem do polityki, by się lubić z Kukizem, tylko walczyć o Polskę - mówił w programie "Tłit".

