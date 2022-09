Małżeństwo plus. Nowe świadczenie dla par z długim stażem

Dodatkowe świadczenie nazywane jest "500 plus dla małżeństw". Petycję w jego sprawie do Sejmu złożyli sami obywatele. Jak wskazują, miałaby to być dodatkowa pomoc finansowa dla par, które przeżyły ze sobą wiele lat. Obecna nagroda dla małżeństw z długim stażem nie pomaga im finansowo.