Dodatki do emerytury 2023. Ci seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje natomiast osobom, które m.in. ukończyły 75. rok życia. Świadczenie to ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wynosi 215,84 zł i ulega waloryzacji co 3 lata. Najbliższa będzie miała miejsce w 2024 roku. Co ważne, osoby, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny, nie mogą pobierać dodatku pielęgnacyjnego.