Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wynosi? Nawet kilkaset złotych więcej

w przypadku, gdy niepełnosprawność u osoby wymagającej opieki powstała niepóźnej niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub na studiach. Świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane rodzicom, opiekunom prawnym (faktycznym), osobom, będącym spokrewnioną rodziną zastępczą, osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz innym, określonym w przepisach. Jeżeli osoba, która jest uprawniona do pobierania innych świadczeń, na przykład dodatku do zasiłku rodzinnego czy zasiłku opiekuńczego, ma jednocześnie przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, może pobrać tylko jeden z dodatków.