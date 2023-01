Najniższa krajowa 2023. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce?

"Najniższa krajowa" wzrośnie kolejny raz

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada dwa terminy zmiany minimalnej płacy w roku, w przypadku, gdy prognozowany wskaźnik cen towarów i usług wynosi co najmniej 105 proc. Oznacza to, że pracownicy zarabiający "najniższą krajową" w 2023 otrzymają kolejną podwyżkę wynagrodzenia. Od 1 lipca płaca minimalna w Polsce wyniesie 3600 zł brutto. Wzrośnie również najniższa stawka godzinowa - do 23,50 zł brutto. "Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł" - wskazuje Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.