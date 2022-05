Rząd zaproponuje rekordową podwyżkę płacy minimalnej? "Solidarność" z wnioskiem do Ministerstwa Finansów

Zdaniem związkowców "Solidarności", minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku powinno wzrosnąć dwa razy — od 1 stycznia i od 1 lipca — łącznie o kwotę 740 zł. Dlatego też wysłali pismo do Ministerstwa Finansów, w którym proponuje rekordową podwyżkę pensji w 2023 r. Jeżeli do tego dojdzie, to będzie to rekordowa podwyżka płacy minimalnej.