Chcą pracować, nie harować. "Młodym jest dziś zdecydowanie trudniej"

Problemem może być jednak zdefiniowanie "dobrych zarobków". – Jeśli odniesiemy to do rosnących kosztów utrzymania, tego, co młode pokolenie niesie na swoich plecach, zmieniającą się sytuację gospodarczą, wysoką inflację i ratami kredytów, to zauważymy, że zarobki tak naprawdę nie nadążają ze wzrostem cen. (...) Kiedy nie mamy funduszu "swobodnej decyzji", to zaczynamy patrzeć na rzeczywistość inaczej. Praca dla idei nie jest już taka ważna, chodzi o to, by zapewnić sobie środki na przeżycie – podsumowuje ekspert w rozmowie z WP.