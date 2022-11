Zmiany dla emerytów. Od grudnia nowe limity zarobkowe

Limity przychodu dla emerytów. Ile wyniosą?

Aby świadczenie emerytalne lub rentowe nie zostało obniżone, osoby je pobierające nie mogą zarobić więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku zarobków większych niż 130 proc. wynagrodzenia, wypłata wsparcia przez ZUS zostaje zawieszona. W związku z nowymi wyliczeniami średnich miesięcznych zarobków w III kwartale 2022 roku podniosły się limity kwot, które emeryci i renciści mogą dorobić do świadczenia. Od grudnia do końca marca wyniosą one: