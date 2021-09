Rzecznik rządu o wzroście minimalnego wynagrodzenia

- Wczoraj (wtorek - przyp. red.) na Radzie Ministrów została przyjęta regulacja dot. płacy minimalnej na poziomie 3010 zł w roku 2022. To wzrost o 72 proc. w porównaniu do roku 2015. Stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego wyniesie 19,70 zł. Teraz jest to 18,30 zł. - wskazał rzecznik rządu.