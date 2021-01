Niepokojące dane z ZUS. Do 2025 roku zabraknie na emerytury. "Podwyżka podatków"

Jak przekazał dr Łukasz Wacławik z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w rozmowie z portalem wyborcza.biz, z aktualnych danych wynika, że system emerytalny w naszym kraju "zmierza do zapaści". Według eksperta, aby go utrzymać, trzeba będzie podwyższyć podatki.

Deficyt w ZUS. Nie ma pieniędzy na emerytury

Deficyt budżetowy w ZUS to skutek m.in. decyzji rządu PiS o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 i 65 lat - wskazuje "Wyborcza". Wyliczono, że co roku będzie to kosztować kilkanaście miliardów złotych. Kolejnym czynnikiem powodującym zapaść finansową jest demografia, co roku liczba Polaków jest coraz mniejsza. Społeczeństwo się starzeje.