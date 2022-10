Przełom w emeryturach. Zaczęła się zbiórka podpisów w Polsce

- Zapraszamy do współpracy tych, którzy podzielają nasze wartości. Ale jeżeli wszystkie formacje demokratyczne uznają, że idziemy w osobnych listach - to my sobie poradzimy. Pytanie, czy to doprowadzi do skutecznego zwycięstwa i odsunięcia od władzy szkodników i tych, których rząd jest w ruinie. Tu już nikt takich gwarancji nie da. My z badań wiemy, że gwarancji na zwycięstwo nie daje też jedna lista - ocenił w Częstochowie Władysław Kosiniak-Kamysz.