Waloryzacja emerytur 2023. Na jaką kwotę mogą liczyć emeryci?

Jak podkreślał podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki "Solidarność, solidarność międzypokoleniowa, solidarność w polityce społecznej, to jest trzon naszej polityki, to podstawowy element, fundament całej naszej polityki. Podobnie jak to, że kiedy mamy czas kryzysu, kiedy wszystkim jest trudniej, staramy się pomagać jeszcze bardziej, nie zostawiamy ludzi samych sobie".