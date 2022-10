Waloryzacja emerytur 2023. Dla kogo gwarantowane 250 zł podwyżki? Nie każdy senior skorzysta

Wysoka inflacja i rosnące wraz z nią koszty utrzymania sprawiają, że w przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się wyższej waloryzacji emerytur. Aktualnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to kwota na poziomie 1003,83 zł brutto.