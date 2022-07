Coraz wyższa inflacja. Tak mogą się zmienić emerytury

Waloryzacja emerytur i rent

Rada Ministrów zaprezentowała wstępny kształt rozporządzenia dotyczącego wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. Ma on wzrosnąć o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w bieżącym roku. To ustawowe minimum. To również mniejsza stawka niż domagali się przedstawiciele związków zawodowych. Chcieli oni podwyżki wskaźnika do 50 proc.