Skrócenie czasu pracy i dodatkowy dzień wolny. Partia Razem przedstawiła swoje pomysły

Przystanek w każdej wiosce

Posłanka Paulina Matysiak zwracała uwagę na sieć połączeń autobusowych i kolejowych w Polsce. - Chcemy, żeby w każdej wiosce był przystanek autobusowy - tak, żeby nikt nie miał do niego więcej niż 20-25 minut pieszo. Przynajmniej osiem razy dziennie, co dwie godziny, będzie się tam zatrzymywał autobus, dowożący ludzi do najbliższej siedziby gminy. Będzie można nim pojechać do szkoły, czy do pracy albo się przesiąść; każda gmina będzie połączona z powiatem, każdy powiat z miastem wojewódzkim. Można tak ułożyć rozkłady jazdy, żeby dawało to każdej osobie możliwość dojazdu do dużego miasta w okolicy - mówiła Matysiak.