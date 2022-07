Wyborcy pytają Tuska, kiedy euro. Kryzys może odmienić postrzeganie europejskiej waluty

Nowa strategia PO

Według posłów PO Tusk zamierza doprowadzić do tego, by euro nie stało się jednym ze straszaków w kampanii wyborczej, co nie udało się w 2019 r. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość straszyło wizją przyjęcia wspólnej waluty. Jarosław Kaczyński oczekiwał nawet, by liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację, że Polska nie przyjmie euro do czasu, aż nasz kraj nie osiągnie poziomu gospodarczego państw Zachodu. - Jeżeli nie podpiszą, to znaczy, że są za euro i głos na nich będzie oznaczał głos za kolejnym takim negatywnym wstrząsem ekonomicznym dla gospodarstw domowych i dla gospodarki jako całości - mówił trzy lata temu prezes PiS.