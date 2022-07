Nadgryzione 500 plus. Coraz mniej pieniędzy w kieszeni

Te pieniądze nie przyczyniły się jednak do polskiego baby boomu. - 500 plus nie miało większego wpływu na demografię, nie jest więc bodźcem do rodzenia dzieci. W pierwszych miesiącach zmieniło nieco statystyki, ale podejrzewać można, że tylko zachęcało do dzietności tych, którzy się wahali. Potem szybko obserwować można było spadek tej tendencji - zauważa ekonomista. Przypomina też, że wszystkie dzieci dostają to świadczenie od 2019 roku, wcześniej należało się ono dopiero po urodzeniu drugiego potomka, więc w początkowej fazie mogło mobilizować do rodzicielstwa. - Mogło być tym dodatkowym bodźcem. Dziś już nie jest - mówi Rafał Mundry.