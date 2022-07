Turecka drożyzna rekordowa. Ceny nad Bosforem oszalały

Mieszkańcy Turcji mają czym się martwić. Koszty życia szybują tam w zastraszającym tempie. Czerwiec to kolejny miesiąc szalejącej inflacji. Ceny, jak podaje Turecki Instytut Statystyczny, wzrosły o 78,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. To kolejny cios w Turków, których waluta od początku roku straciła już ponad 20 proc. w stosunku do dolara.