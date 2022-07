Dlaczego inflacja jest aż tak wysoka? Polacy wskazali "winnych"

Jednocześnie mało kto wierzy, że jakakolwiek partia polityczna poradzi sobie z powstrzymaniem gwałtownej zwyżki cen. Na pytanie, która partia najlepiej sobie poradzi z inflacją, niemal co trzeci respondent stwierdził, że na polskiej scenie politycznej nie ma takiego ugrupowania. Z kolei co piąty zadeklarował, że nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Dopiero poniżej najwięcej wskazań było na PiS, prawie 20 proc., na kolejnym miejscu – z wynikiem ok. 10 proc. – znalazła się Koalicja Obywatelska. Na pozostałe ugrupowania wskazało jedynie po kilka procent respondentów.