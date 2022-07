"My tego plucia w twarz ludziom nie zapomnimy". Tusk na konwencji PO

- Jeśli ktoś potrafił inflację wziąć za gardło i zdusić do zera, to był to mój rząd. Od momentu, kiedy utworzyłem pierwszy rząd do momentu, kiedy oddałem go pani premier Kopacz, inflacja zjechała z 5 proc. do poniżej 0! Później przyszedł PiS - wskazał były premier.