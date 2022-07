Tusk: na ulicy się zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie

Tusk: święte i są tylko dzieci w Polsce

Tusk odniósł się także do najsłabszych. - Kiedy mówimy o ich prawach. Tych, którzy potrzebują pomocy, a przynajmniej zrozumienia, respektu i szacunku. To jest zero tolerancji i litości dla tych, którzy szukają zgniłych kompromisów. Jak usłyszałem abp. Jędraszewskiego, że on się nie zgadza na zasadę "zero tolerancji" wobec pedofili, że z tą pedofilią to nie jest takie czarno białe. Stoję przed wami jako dziadek. Mam córkę i dwie wnuczki. Miałem w tej sprawie obsesję, jeśli chodzi o to, jak ścigać pedofile i inne zbrodnie i przestępstwa wobec dzieci. Chce wam też powiedzieć, że naszym programem będzie też zerwanie z tą hipokryzją, z tym zakłamaniem. Na przykład z tą komisją, która bada sprawę pedofilii. Jak tylko wygramy wybory, to my nie będziemy się zastanawiać nad debatami i negocjacjami. Nie będzie tak, że polityk, marszałek, minister, urzędnik - w sprawach krzywdy dzieci, pedofilii, przemocy wobec dzieci - będą jakieś święte nietykalne krowy. Święte i nietykalne są tylko dzieci w Polsce - podkreślił Tusk.