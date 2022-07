Inflacja galopuje. Terlecki o Tusku i politykach opozycji: Na szczęście mogą tylko jazgotać

Ekonomiści: szczyt inflacji jeszcze przed nami

Do rosnących cen odnieśli się ekonomiści Banku Pekao. "Jeżeli chodzi o czynniki niebazowe, to głównym czynnikiem wzrostu inflacji w czerwcu były paliwa, które w sukurs za rosnącymi cenami rynkowymi ropy naftowej wzrosły o 9,4 proc. wobec ubiegłego miesiąca. W porównaniu do czerwca ubiegłego roku ceny paliw zwiększyły się już o prawie 47 proc." - napisali eksperci w komentarzu do danych GUS.