Małgorzata Kidawa-Błońska gościem programu "Tłit"

Zapytamy także, czy nadal ma zamiar kandydować w wyborach prezydenckich. Jeszcze w zeszłym tygodniu Bogdan Zdrojewski z PO w programie "Tłit" przyznał, że nie może zadeklarować, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie nadal kandydatką KO na prezydenta. - Po pierwsze wszystko zaczyna się od nowa. Ja nie wiem, czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie gotowa do tego, aby ponownie przejść tą całą procedurą, która przecież wiele ją kosztowała. Ta decyzja będzie zapadała w oparciu o zmienione władze Platformy Obywatelskiej, które konsekwentnie broniły jej jako kandydatki, ale dzisiaj mają prawo pochylić się jeszcze raz na tym, co się zdarzyło - powiedział. Zapytany przez Marka Kacprzaka, czy wolałby, by starował Donald Tusk, Zdrojewski przyznał, że byłby on większym "fighterem". - Trzeba pamiętać, w jakiej sytuacji jesteśmy. My szukaliśmy osoby, która będzie godzić, łączyć i wydawało się, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie tym najbardziej optymalnym kandydatem i w tej kampanii wykonała gigantyczną robotę i należy jej się szacunek - zaznaczył. Podkreślił także, że nie podpisze się pod taką oceną, że należy ją skreślić i szukać nowego kandydata.