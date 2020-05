Wybory prezydenckie 2020. Najnowszy sondaż. Andrzej Duda liderem, konieczna II tura

Wybory 2020. Andrzej Duda ze spadkiem, Szymon Hołownia umacnia pozycję

Mimo dalszego przodowania w rankingu, Andrzej Duda mógłby liczyć na poparcie tylko 45 proc. respondentów. Taka sytuacja oznacza, że urzędujący prezydent musiałby stanąć do drugiej tury wyborów, która niekoniecznie oznaczałby dla niego reelekcję. To kolejny sondaż, którego wyniki nie są szczególnie przychylne dla Andrzeja Dudy .

- Analiza wyników wskazuje, że im później odbędą się wybory prezydenckie, tym mniejsza jest szansa, by wygrał kandydat Zjednoczonej Prawicy - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marcin Duma, szef pracowni IBRIS.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda i Szymon Hołownia w II turze

Trzecie miejsce również nie budzi większego zdziwienia. Według sondażu zajmuje je Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem 16,6 proc. głosów. W stosunku do wcześniejszego sondażu, to wzrost o 2 punkty procentowe.

Wybory 2020. Kto za podium?

Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby liczyć na 4,5 proc. poparcia. W stosunku do ostatniego sondażu to spadek o ponad 5 punktów procentowych. Wystarczyło to jednak na wygraną z Robertem Biedroniem. Na kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich swój głos oddałoby 2,6 wyborców.