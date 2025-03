Mają już mnóstwo podpisów. Wielka mobilizacja Rodziny Radia Maryja

Resort kultury złożył już pozew do sądu, ale sprawa jeszcze nawet nie wystartowała, ponieważ utknęła na etapie dostarczania pierwszych dokumentów. Zakonnicy spodziewają się jednak, że nawet jeśli pozew nie trafi na wokandę, dostaną kolejny.

Redemptoryści już wcześniej sugerowali, że trzeba będzie zorganizować wielkie manifestacje, ale zaczęli od zbiórki podpisów w obronie muzeum . Mają one trafić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiadomo już, że odzew jest spory.

Łukasz Mierzejewski, radny PiS Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który zaangażował się w zbiórkę w Radomiu, zapowiada, że podpisy to dopiero "pierwsza forma aktywności" Rodziny Radia Maryja w tej sprawie. - Chcemy pokazać ministerstwu, jak wielu jest obywateli, którzy obawiają się zamknięcia muzeum - mówi w rozmowie z WP.

- Rodzina Radia Maryja jest tak zdeterminowanym środowiskiem, że to będzie konkretny wynik. Nie stanie na 20 czy 30 tys. podpisów. Myślę, że kolejnym krokiem może być manifestacja ogólnopolska . Może ten pomysł pojawi się odgórnie - zapowiada.

Według naszych informacji w kraju może być już zebranych co najmniej kilkadziesiąt tys. podpisów i niedługo będą one docierały do resortu kultury.