Magdalena Kralka wciąż poszukiwana. Sąd zdecyduje o wniosku ws. listu żelaznego

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy w środę rano wniosek o list żelazny dla Magdaleny Kralki. Za 30-latką wystawiono list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Poszukiwana jest czerwoną notą Interpolu.

Wniosek w sprawie listu żelaznego złożył adwokat Magdaleny Kralki. Jeśli sąd by się do niego przychylił, ukrywająca się kobieta otrzymałaby zapewnienie, że jeśli zgłosi się dobrowolnie do śledczych, nie trafi do aresztu. Jej obrońca odmówił nam komentarza w tej sprawie przed posiedzeniem sądu. Wcześniej jednak szeroko komentował złożony wniosek. Przekonywał, że ma utrudniony kontakt z poszukiwaną, uzyskał jednak jej zapewnienie o gotowości udziału w śledztwie. - Jeśli dostanie list żelazny, to od razu przyjedzie i będzie wzorowym uczestnikiem procesu - mówił mec. Maciej Burda