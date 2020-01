Magdalena Biejat o sankcjach UE ws. praworządności. "Karani powinni być politycy, nie kraje"

Posłanka Lewicy uważa, że Prawo i Sprawiedliwość lekceważy Unię Europejską. Według Magdaleny Biejat kary za łamanie unijnych przepisów powinny być nakładane na konkretne osoby tak, jak dzieje się to w przypadku rosyjskich polityków.

Posłanka Lewicy na antenie TOK FM skomentowała też przyjęcie przez PE rezolucji przeciwko Polsce. - Pożądanie byłoby karanie konkretnych polityków, a nie obywateli. Unia Europejska potrafi nakładać sankcje na oficjeli rosyjskich. To powinny być sankcje wobec osób realnie odpowiedzialnych, a nie wobec Polski jako społeczeństwa - powiedziała.

- Mówi się teraz, aby Unia Europejska obcinała fundusze. Z tych pieniędzy nie korzysta rząd, tylko korzystamy wszyscy. One płyną do regionów, pozwalają budować drogi, lokalne domy kultury, to są ważne środki. Odbieranie tych funduszy obywatelom byłoby kontrproduktywne - kontynuowała Biejat.