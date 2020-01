Spór wokół Magdaleny Biejat. "Plącze się pani z zeznaniach"

Magdalena Biejat została odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej następczyni Urszula Rusecka z PiS tłumaczy, że powodem było mała sprawna praca i złamanie międzyklubowych ustaleń. Posłanka Lewicy ma inną teorię.

Ustępująca i nowa przewodnicząca komisji spotkały się w studiu Polsat News. Rusecka powtórzyła zarzuty kierowane wcześniej do Biejat. - Byliśmy przyzwyczajeni do dużego tempa prac - dodała. - Mam wrażenie, że się pani plącze w zeznaniach. W ciągu 63 dni zwołałam 10 posiedzeń, a pani w ciągu 126 - 16. Jeśli mówicie o bezczynności, to odwołajcie Marka Suskiego, który komisję zwołał 3 razy - zripostowała posłanka Lewicy.

- PiS ma większość w Sejmie, więc może przeprowadzić co chce "za" lub "bez" niczyjej zgody. Został złamany obyczaj sejmowy. Pani partia mnie wybrała. Są dwie opcje. Wiedzieliście, kto będzie siedział na czele komisji i za tym zagłosowaliście, więc jeśli nie sprawdziliście kim jestem to źle o was świadczy. Albo nie byliście poinformowani o ustaleniach międzypartyjnych i wtedy miejcie pretensje do własnego klubu - kontynuowała Biejat.