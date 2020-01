Magdalena Biejat o planach odwołania jej z komisji: PiS się mnie boi

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Magdalena Biejat przekonuje, że nie ma żadnych podstaw, by odwoływać ją z tej funkcji. - PiS nie ma żadnej argumentacji i od dłuższego czasu plącze się w zeznaniach - oceniła posłanka Lewicy.

- Z informacji medialnych wiemy, że chodzi prawdopodobnie o odwołanie mnie z stanowiska szefowej komisji. Jest to dość niezrozumiałe, dlatego że PiS od dłuższego już czasu plącze się w zeznaniach. Cały czas padają nowe pomysły na to, w jaki sposób można by uargumentować moje odwołanie. Żaden z nich nie ma pokrycia w faktach i nie daje żadnych realnych podstaw do tego, żeby taką procedurę przeprowadzić - powiedziała.