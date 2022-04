Macron odpowiada Morawieckiemu. "Ingeruje w kampanię wyborczą we Francji"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki nazwał to, co rosyjskie wojska zrobiły w Buczy, ludobójstwem i porównał Władimira Putina z Adolfem Hitlerem. Zwrócił się też do Zachodu o zaostrzenie sankcji i embargo na rosyjskie surowce. Zakpił również z prezydenta Francji Emmanuela Macrona i jego licznych telefonów do Putina.