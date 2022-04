Były prezydent Francji myśli o Putinie podobnie do Morawieckiego

François Hollande po aneksji Krymu przez Kreml prowadził z Rosją, wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, rozmowy pokojowe, zakończone porozumieniem w Mińsku w 2015 roku. "Rozmowa z Putinem to konieczność godzinnego słuchania go, wiedząc, że nie zrobi nic z tego, co mówi i nie powie nic o tym, co chce zrobić"- relacjonuje Holland.