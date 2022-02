Łukaszenka po rozmowie z Putinem: konflikt może przeciągnąć się na całą Europę

Jednocześnie podkreślił, że doniesienia o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę Putin określił jako "wrzutki". Oświadczył, że do osłabienia napięcia wokół Ukrainy konieczna jest realizacja porozumień mińskich i wymienił jako warunek to, by "Kijów zasiadł do negocjacji z przedstawicielami Donbasu".