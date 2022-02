Biden rozgrywa Putina? "Rosja przegrywa wojnę informacyjną"

Trwa medialna ofensywa Białego Domu. - Rosjanie w tym momencie przegrywają wojnę informacyjną. I to chyba pierwszy raz w historii. Widać wyraźnie, że Amerykanie nauczyli się prowadzić takie operacje - ocenia w rozmowie z WP gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - Oczywiście nie można wykluczyć, że Rosja mimo to zdecyduje się na atak. Nie wiemy, co siedzi w głowie Putina, ale za kilka dni przekonamy się, jaki efekt wywołały ruchy Waszyngtonu - dodaje ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu.