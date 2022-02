"Kijów jest na liście celów Rosji". Blinken o ustaleniach służb

- Bez uzasadnienia Rosja zebrała ponad 150 tys. żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą. Nasze informacje wskazują, że wojska lądowe, samoloty, okręty są przygotowane do rozpoczęcia do inwazji na Ukrainę w ciągu najbliższych dni - przekazał sekretarz stanu USA Antony Blinken na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak dodaje, "Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny i próbuje stworzyć pretekst do inwazji".