Loty deportacyjne z Wielkiej Brytanii do Rwandy. Kontrowersyjna decyzja Johnsona wstrzymana

Inauguracyjny lot programu deportacyjnego miał się odbyć we wtorek wieczorem, mimo protestów opozycji, obrońców praw człowieka i Kościoła Anglikańskiego, uznającego takie wydalenia azylantów za niemoralne. Plan zakładał wydalenie do Rwandy osób, które nie otrzymały jeszcze, mimo starań, decyzji o przyznaniu prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii, do której przedostały się przez kanał La Manche. Rząd w Kigali zobowiązał się do zagwarantowania migrantom i uchodźcom sprawiedliwego procesu i "przyzwoitego" życia w bezpiecznym miejscu, a Londyn zgodził się zapłacić za obsługę procedur.