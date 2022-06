Kanclerze nie przepraszają. Taka niemiecka tradycja

"W polityce ‚przepraszam’ wydaje się być najtrudniejszym słowem" - kwituje niemiecka gazeta i przypomina wypowiedź kanclerza Schrödera, jakiej udzielił w rozmowie z "New York Timesem". "Nie powiem teraz ‚mea culpa’. To nie moja wina" - tak były kanclerz wyjaśniał swój stosunek do Putina i jego polityki. Schröder oczywiście docenia przeprosiny, ale woli jak robi to ktoś inny. On sam albo zawsze robił wszystko dobrze, albo przynajmniej nie widzi powodu, by później czegokolwiek publicznie żałować - drwi FAZ.