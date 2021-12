"Tykająca bomba". Niemcy boją się terrorystów

Według Throma najwyraźniej brak jest ogólnokrajowego rejestru, który łączyłby te wszystkie dane. Polityk dodaje, że trzeba to pilnie zmienić. Zasugerował on również, że należałoby pochylić się nad kwestią deportacji osób uznanych za niebezpieczne, a nie będących obywatelami Niemiec. Jego zdaniem potrzebne jest również rozwiązanie dla więźniów, którzy zradykalizowali się w więzieniach. Jego zdaniem mógłby to być areszt tymczasowy. Miałoby to chronić obywateli przed "tykającymi bombami zegarowymi".