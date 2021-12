Radykalna zmiana. Niemcy odpowiedziały Władimirowi Putinowi

Do rosyjskiego ultimatum odniósł się także Andrzej Duda. "Nie można wykluczyć, że nie ma do tej pory agresji rosyjskiej, bo NATO jest obecne w pasie ziemi, który dawną Europę Zachodnią oddzielał od Ukrainy; to jest zdecydowana zmiana w stosunku do tego, co było w 2014 roku" - powiedział Duda po spotkaniu z prezydentami Ukrainy i Litwy.