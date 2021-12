Szefowa niemieckiego MON: Rosja jest agresorem

"To oczywiste, Rosja jest agresorem"

Na pytanie o zgromadzone przez Rosjan siły przy granicy z Ukrainą, Lambrecht stwierdziła, że "to oczywiste, Rosja jest agresorem". "Musimy skorzystać ze wszystkich możliwości, aby doprowadzić do deeskalacji. Dotyczy się to również wprowadzenia ostrych sankcji" - stwierdziła szefowa niemieckiego odpowiednika MON.