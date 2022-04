Łotwa drwi ze słów Ławrowa. "To znaczy, że Ukraina odnosi sukcesy"

Łotwa odrzuciła groźbę eskalacji wojny w Ukrainie, wysuniętą przez ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. "Jeśli Rosja grozi III wojną światową, to jest to wyraźny znak, że Ukraina odnosi sukces" - napisał we wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Edgars Rinkevics.