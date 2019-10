Łódź. Nagrywali w saunach nagich ludzi. Aquapark wprowadza zakaz

Zakaz wnoszenia toreb z nieprzezroczystych materiałów na teren saun wprowadziła dyrekcja Aquapark Fala w Łodzi. Klienci ukrywali bowiem telefony, którymi później - mimo zakazu - potrafili robić zdjęcia innym. Są jednak przeciwnicy tego zakazu.

Pracownicy parku wodnego w Łodzi tłumaczą, że docierały do nich skargi ludzi, którzy mieli być fotografowani i filmowani podczas wypoczynku w saunie. Działo się tak mimo że na teren kompleksu saun nie można wnosić smartfonów i tabletów.

Stąd nowy regulamin, w nim zezwolenie wchodzenia tylko z torbami, które pozwalają zobaczyć, co znajduje się w środku. Ma to ułatwić wyłapywanie osób, które w strefę saun wnoszą urządzenia z aparatami. Inne torby są zakazane

Zobacz też: Sprawa urlopu ks. Tymoteusza Szydło. "Opinia publiczna ma prawo do wiedzy"

- Jeśli ktoś wnosił telefon, to go wypraszaliśmy. Tak samo jak panów, którzy przychodzili do saun popatrzeć na nagie panienki - przekonuje dziennikarzy gazety stały bywalec saun w łódzkim parku wodnym.